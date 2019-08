عالمی برداری کو خبردار کرتا ہوں بھارت جھوٹا آپریشن کرسکتا ہے، عمران خان

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی برداری کو خبردار کررہا ہوں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹا آپریشن کرسکتا ہے۔

اپنے ٹوئٹر بیان میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ بھارتی میڈیادعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان سے کچھ دہشتگرد مقبوضہ کشمیر اور جنوبی بھارت میں داخل ہوگئے ہیں، میں عالمی برادری کو خبر دار کرتا ہوں کہ بھارت توجہ ہٹانے کے لیے نام نہاد آپریشن کر سکتا ہے۔

وزیراعظم نے لکھا کہ بھارت کی جانب سےمقبوضہ کشمیر میں نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جارہی ہے، بھارت توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے۔

I want to warn the international community that the Indian leadership will in all probability attempt a false flag operation to divert attention from its massive human rights violations & the unleashing of a reign of terror in IOJK.

