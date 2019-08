بھارت خطے میں مسلمانوں کو دبانا بند کرے، خامنہ ای

.ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے بھارت کومتنبہ کیا ہے کہ خطے میں مسلمانوں کو دبانے کی کوششوں کو ترک کرے

ایران کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہیں تاہم ایران مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کیلئے فکر مند ہے اور بھارت سے معصوم شہریوں کو ان کو آئین میں حاصل حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بات کریں گے۔ مسئلہ کشمیر دراصل برطانیہ کی جانب سے انخلاء کے وقت جان بوجھ کر چھوڑا گیا تاکہ خطے میں اتحاد و اتفاق پنپنے نہ پائے۔

We’re concerned about Muslims’ situation in #Kashmir. We have good relations with India, but we expect the Indian government to adopt a just policy towards the noble people of Kashmir and prevent the oppression & bullying of Muslims in this region.

