ٹی وی رپورٹر کو نامعلوم شخص نے تھپڑ دے مارا، ویڈیو وائرل

میکسیکو سٹی میں ٹی وی کی براہ راست نشریات کے دوران نامعلوم شخص نے رپورٹر کو تھپڑ دے مارا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نجی ٹی وی چینل سے وابستہ رپورٹر اپنی پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھا کہ ایک سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس شخص نے منہ پر طمانچہ رسید کردیا۔

جان مینول رپورٹر خواتین کے حقوق سے متعلق احتجاج کی رپورٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے، جب انہیں تھپڑ رسید کیا گیا تو وہ براہ راست ٹی وی پر مظاہرے کے حوالے سے تفصیلات ناظرین تک پہنچا رہے تھے۔

This criminal attack to this journalist took place in Mexico City. Juan Manuel Jimenez a reporter from ADN40 was punched in the face while reporting live in a protest / Un acto criminal y completamente inaceptable contra el periodista transmitiendo en vivo en una protesta. pic.twitter.com/nbAfy6Idd3

