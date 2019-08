افغانستان: شادی کی تقریب میں خودکش دھماکہ، 63 افراد ہلاک

افغانستان کےدارالحکومت کابل میں ایک شادی کے دوران خودکش دھماکے سے کم از کم 63 افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوگئے۔

ذرائع ابلاغ کے مطابق کابل میں دبئی سٹی ہال میں ایک شادی کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اب تک 63 افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔

May there souls rest in peace Ameen, Nearly 40 killed and 100 wounded 😢 #Kabul pic.twitter.com/iq80z2jUgo

رپورٹس کے مطابق دھماکے کے فوراً بعد امدادی ٹیموں نے جائے وقعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جہاں ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔ دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کردیے ہیں۔

#Update: Just in – First video footage of guests at the wedding ceremony leaving the "Dubai City Hotel" in #Kabul in #Afghanistan after a explosion inside the venue. pic.twitter.com/1POVOzWLlp

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 17, 2019