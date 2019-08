وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو مقصد کے حصول سے نہیں روک سکتی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیری موت سے نہیں ڈرتے، مودی کے فاشسٹ ہتھکنڈے ناکام ہوں گے اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو مقصد کے حصول سے نہیں روک سکتی۔

وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ مودی کی قیادت میں ہندوتوا حربے مقبوضہ کشمیر میں بری طرح ناکام ہوں گے اور ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کسی صورت بھی دبایا نہیں جا سکتا۔

The fascist, Hindu Supremacist Modi Govt should know that while armies, militants & terrorists can be defeated by superior forces; history tells us that when a nation unites in a freedom struggle & does not fear death, no force can stop it from achieving its goal.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 16, 2019