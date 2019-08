پاکستان میں ٹوئٹر پر 15 اگست یوم سیاہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

اسلام آباد: پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منارہے ہیں ۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے”پندرہ اگست یوم سیاہ” پاکستان میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے جس میں پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے کشمیری بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کررہے ہیں ۔

یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وادی میں قابض فوج کے مظالم کے خلاف پاکستان نے 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی سرکاری سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔

India will see and will not be able to do anything when ISI markhors will show their card of Ace.our army is our pride.#15AugustBlackDay pic.twitter.com/1h7JNN4ISM

