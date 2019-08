ٹوٹئر پر”ShutDownIndianAirSpace” ٹرینڈ سرفہرست

پانچ اگست کو بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو منسوخ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کردیا ۔ جس کے بعد بھارت کے اس اقدام پرٹوئٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پرصارفین کی جانب سے شدید ردوعمل شامنے آیاہے۔

مقبوضہ کشمیر سے یکجہتی کے لیے ٹوئٹر پر مختلف ٹرینڈزدیکھے جاسکتے ہیں۔ اس وقت “ShutDownIndianAirSpace” ٹرینڈ سرفہرست ہے جس میں صارفین مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کرے۔

اس ٹرینڈ میں اب تک7 ہزار سے زائد ٹوئٹس کی جاچکی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

ملک محمد قاسم لکھتے ہیں:

We should immediately close our airspace for India, as they are requesting to review our decision of sending back their high commissioner they will also suffer when we will close our airspace for them. #ShutDownIndianAirSpace pic.twitter.com/pj61jADcc0 — MAlik Muhammad Qasim (@mkqasim73) August 9, 2019

ایک اور صارف نے سوالیہ انداز میں لکھتے ہیں:

For what we are waiting?

Y India is free to use our air space?#ShutDownIndianAirSpace pic.twitter.com/582J9K8inM — shafqat jan (@shafqatjan00) August 9, 2019

سحر شنواری کا کہنا ہے کہ:

If this govt was really interested in Kashmir issue they would've closed air space for india long before. By suspending trade and samjhota express you cannot hurt indian. Air space closure will damage their economy somehow.#ShutDownIndianAirSpace — Sehar Shinwari (@SeharShinwari) August 9, 2019

اسی طرح ہزاروں صارفین ٹوئٹر پر حکومت پاکستان سے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ کرنے والوں میں غیر ملکی صارفین بھی شامل ہیں۔