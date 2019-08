بھارت مقبوضہ کشمیر میں قبضے سے الحاق کی جانب چل پڑا، ترجمان دفتر خارجہ

ترجمان دفترخارجہ ڈاکٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو زبردستی اپنے ساتھ ملا رہا ہے لیکن اس اقدام پر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے لکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی حالیہ صورتحال اور بھارت کے غیر قانونی اقدام کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں اسلامی تعاون تنظیم(او آئی سی) کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔

ترجمان دفتر خارجہ نے لکھا کہ کشمیر لہو لہو ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں قبضے سے الحاق کی جانب چل پڑا ہے لیکن بھارت کی یہ کوشش بھی ناکام ہوگی۔

India moves from #occupationtoannexation in IoK. This too shall fail. #kashmirbleeds

— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) August 6, 2019