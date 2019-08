اسلامی تعاون تنظیم کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پرتشویش کا اظہار 

اسلام آباد:اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) نے مقبوضہ کشمیر کی صورت حال پر تشویش کا اظہار کیاہے۔ او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر میں فوج کی تعداد بڑھانے اور کلسٹر بم کے استعمال پر بھی گہری تشویش ظاہر کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے کہا گیاہے کہ بھارتی فوج نے پابندی کے باوجود شہریوں پر کلسٹر بم کا استعمال کیا،ایل او سی پر بھارتی خلاف ورزیوں سے ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس ہے۔

او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیاہے اور مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کیلئے کردار ادا کرے۔

#OIC General Secretariat is deeply concerned about the deteriorating situation in the #Indian occupied #Jammu & #Kashmir including reports of deployment of additional paramilitary forces & use of banned cluster munition by Indian forces to target civilians https://t.co/IeG021wnns

