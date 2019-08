حاصل بزنجو کا قومی ادارے کے سربراہ سے متعلق بیان بے بنیاد ہے،ترجمان پاک فوج

ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے سینیٹر حاصل بزنجو کے آئی ایس آئی سربراہ سے متعلق بیان کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجرجنرل آصف غفور نے اپنے ٹویٹر پیغام میں چیئرمین سینیٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد اپوزیشن کے امیدوار سینیٹر میر حاصل بزنجو کی جانب سے لگائے گئے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل میں ایک اہم قومی ادارے کے سربراہ کو ملوث قراردینا بے بنیاد ہے۔

آصف غفور نے کہا کہ معمولی سیاسی مقاصد کیلئے پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں۔

Remarks by Senator Mir Hasil Bizenjo implicating head of national premier institution are unfounded. The tendency to bring entire democratic process into disrepute for petty political gains doesn’t serve democracy.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 1, 2019