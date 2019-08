بھارت نے مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر کی پیشکش مسترد کردی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کے جواب میں بھارت نے ایک بار پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد کردیا۔

بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ میں کہا کہ آسیان اجلاس کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ملاقات ہوئی جس میں انہیں دو ٹوک الفاظ میں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر کشمیر پر کسی قسم کے مذاکرات ہوئے تو وہ پاکستان کے ساتھ بغیر کسی ثالث کے ہوں گے۔

At the 9th #EAS FMM, we discussed key political, economic and security issues of the Indo-Pacific region. Underlined #ASEAN centrality in free, open and inclusive regional architecture. pic.twitter.com/h8Qyk2hrs2

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 2, 2019