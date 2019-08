“ایل او سی پر جارحیت بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کی عکاس ہے”

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ایل او سی پر جارحیت مقبوضہ کشمیر میں ناکامی پر بھارتی بوکھلاہٹ کو ظاہر کررہی ہے۔

اپنے ٹوئٹر بیان میں میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوج جان بوجھ کر ایل او سی کے آس پاس رہنے والی سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے جب کہ پاک فوج نے ہمیشہ سرحد کے قریب رہنے والے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے اقدامات کیے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور آئندہ بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔

Increased Indian Cease Fire Violations (CFVs) indicate their frustration due to failure in IOJ&K. CFVs are being & shall always be effectively responded. Pak Army shall take all measures to protect innocent civilians along LOC from Indian firing deliberately targeting them.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) July 31, 2019