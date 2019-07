وسیم اکرم سے ایئرپورٹ پر تضحیک آمیز سلوک

قومی ٹیم کے سابق کپتان اور عظیم فاسٹ باؤلر وسیم اکرم نے مانچسٹر ایئرپورٹ پر عملے کی جانب سے ناروا سلوک اور تضحیک آمیز رویے کی شکایت کی ہے۔

وسیم اکرم ایک عرصے سے شوکر کے مریض ہیں اور اسی وجہ سے انہیں شوگر قابو میں رکھنے کے لیے انسولین کے انجکشن لگانے پڑتے ہیں۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس تضحیک آمیز رویے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ آج مانچسٹر ایئرپورٹ پر رویے سے بہت افسردہ ہوں، میں دنیا بھر میں انسولین کے ساتھ سفر کرتا ہوں لیکن مجھے اس طرح کہیں بھی تذلیل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

انہوں نے بتایا کہ میں بہت زیادہ ذلت محسوس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سے انتہائی درشت لہجے میں سوالات پوچھے گئے اور سب کے سامنے کہا گیا کہ میں انسولین کو سفر کے لیے استعمال کیے جانے والے ‘کولڈ کیس’ سے نکال کر پلاسٹک بیگ میں رکھوں۔

Very disheartened at Manchester airport today,I travel around the world with my insulin but never have I been made to feel embarrassed.I felt very humiliated as I was rudely questioned & ordered publicly to take my insulin out of its travel cold-case & dumped in to a plastic bag pic.twitter.com/UgW6z1rkkF

