بلاول بھٹو کا خارجی محاذ پر حکومت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان

چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کی خارجی محاذ پر غیر مشروط حمایت دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو دنیا کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنی چاہئے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نےکہا عمران خان کے رویے کے باوجود ہمیں وسیع تر قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا، ہر ایک کو دنیا کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنی چاہئے، ضروری ہوا تو معیاری تنقید بھی کروں گا مگر پاکستان کیلئے ہمیشہ حمایت کروں گا۔

بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا مجھے وزیراعظم کی غیر جمہوری، غیر سیاسی اور مہلک معاشی پالیسیوں پر تحفظات ہیں، مجھے وزیراعظم کے بیرون ملک رویئے اور خصوصی طور پر امریکہ میں جلسے پر بھی اعتراض ہے، عمران خان نے وزیراعظم پاکستان بننے کے بجائے پی ٹی آئی چیئرمن کے طور پر خود کو پیش کیا۔

Having said that in the greater national interest everyone should support Pakistan’s efforts to engage the world. I therefor unconditionally support governments efforts. Will always provide constructive criticism when needed but will always support 🇵🇰 first. 2/2 #TrumpHostsKhan

— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) July 23, 2019