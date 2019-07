چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کو ہٹانے کی تردید آگئی

وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کو ہٹائے جانے کی تردید کردی۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے چیئرمین شبر زیدی کو ہٹائے جانے کی خبریں زیر گردش تھیں جب کہ وزیراعظم عمران خان کی معاشی ٹیم میں بھی تبدیلیوں کی افواہیں موجود ہیں۔

اس سے متعلق یہ خبریں گردش کررہی ہیں کہ شبر زیدی اور ان کی ٹیم کے درمیان ہم آہنگی موجود نہیں جب کہ تاجر برادری شبر زیدی کے اقدامات سے ناخوش ہے جس کی بناء پر چیئرمین ایف بی آر سمیت وزیراعظم کی معاشی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان ہے۔تاہم وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے شبر زیدی کو عہدے سے ہٹانے کی تردید کردی۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں نعیم الحق کا کہنا تھا کہ شبر زیدی کو ہٹایا نہیں جارہا، وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔

Shabbar Zaidi not being changed. He will remain in his position.

