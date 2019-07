سندھ اسمبلی سے منظور پولیس ایکٹ کا اصولی مخالف ہوں، گورنر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گورنرسندھ عمران اسماعیل سے صحافیوں کے ایک وفد نے گورنر ہاؤ س میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے گورنرسندھ نے کہا کہ سندھ اسمبلی سے منظو ر ہونے والے پولیس ایکٹ کا اصولی مخالف ہو ںاس ایکٹ سے پولیس کی کارکردگی متاثر ہوگی۔کے فور منصوبے سے متعلق پوچھے گئے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے گورنرسندھ نے کہا کہ کے فور منصوبے کے بغیر کراچی کو پانی کی فراہمی ممکن نہیں، وفاق نے اپنا حصہ ڈال دیا اب سندھ حکومت کو اپنی ذمے داریاں پوری کرنی ہوںگی، ابتدائی طو ر پر 25 ارب کے منصوبے میں وفاق نے اپنے حصہ کے ساڑھے12ارب روپے لگا دیے، منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے وفاق ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔گرین لائن پر سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران اسماعیل نے کہا کہ گرین لائن ،کراچی کا پہلا ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے، منصوبے میں RTS سسٹم اور بسیں سندھ حکومت نے فراہم کرنی تھیں مگر منصوبے کی رفتار دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے دورہ کراچی میں اس منصوبہ کو 100 فیصد وفاق کی جانب سے مکمل کرنے کا اظہار کیا۔ تاجروں کی ہڑتال کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی حد تک تاجروں نے ہڑتال کو مسترد کیا تاجروں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔گھو ٹکی میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک سوال کا جواب میں گورنرنے کہا کہ عوام کی حقیقی رائے کے حصول کے لیے گھوٹکی کے ضمنی انتخابات کوصاف و شفاف بنانا ہوگا۔ادھرگورنرسندھ عمران اسماعیل سے جاپان کے The association for Overseas technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS)کے 4 رکنی وفد نے گورنرہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ایمپلائز فیڈریشن آف پاکستان کے صدر مجید عزیز بھی وفد کے ہمراہ موجو د تھے۔ وفد نے گورنرسندھ کو بتایا کہ پاکستانیوںکو جاپانی حکومت کے تعاون سے مختلف شارٹ کورسز کرائے جارہے ہیں تاکہ ان کی استعداد کو مزید بڑھایا جا سکے اس ضمن میں جاپانی حکومت کے تعاون سے پاکستانی نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی جارہی ہے۔ ملاقات میں جاپانی وفد نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ Employers Federation of Pakistanکے تحت Japanese Management Cases کے عنوان سے کراچی میں دو روزہ سیمینار بھی منعقد کرارہے ہیں، سیمینار میں پاکستان کی مختلف کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے 45 سینئر ایگزیکٹیو ز کو جاپانی مینجمنٹ پریکٹس کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی۔