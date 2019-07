مریم نواز کا ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا فیصلہ

پاکستان مسلم لیگ (ن) کی نائب صدرمریم نواز نے ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کر تے ہوئے کہاہے کہ ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کی قیادت خود کروں گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ریلیوں میں نواز شریف کی رہائی اور رول اف لا کا معاملہ اٹھاں گی، آزادی اظہار، عوامی نمائندوں کو سزا دلوانے کے ہتھکنڈوں کے خلاف آواز بلند کروں گی۔

مریم نواز نے کہا کہ عوامی مینڈنٹ کی چوری اور سلیکٹڈ کو مسلط کرنے پر بھی احتجاج ہوگا۔

Insha’Allah I shall be leading protest rallies across Pak that will not only ask for justice for Nawaz Sharif but demand rule of law, freedom of expression,end to manipulation of the entire system to punish public representatives, stealing people’s mandate, imposition of SELECTED

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) July 16, 2019