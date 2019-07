گیارہ روزہ دنیاکابڑاکتاب میلہ 26جولائی سے ایکسپومیںشروع ہوگا

کراچی (اسٹا ف رپورٹر) بگ بیڈ وولف بک سیل کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی کتابوں کی نمائش لاہور کے بعد رواں مہینے اب کراچی میں منعقد ہورہی ہے۔ کتابوں کے شوقین افراد 10 لاکھ سے زائد کتابوں کی قیمت پر 50 فیصد سے 90 فیصد تک دی جانے والی رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کراچی میں منعقد ہونے والے کتابوں کے سب سے بڑے میلے کا آغاز 26 جولائی 2019 ء کو صبح 9 بجے ہوگا اور اس کا اختتام 5 اگست 2019 ء کو رات 12 بجے ہوگا۔ یہ نمائش مسلسل 11 روز تک 24 گھنٹے کراچی ایکسپو سینٹر کے ہال 5 میں عوام کے لیے کھلی رہے گی۔ کراچی کی پڑھی لکھی نوجوان نسل میں اضافہ ہورہا ہے اور وہ بگ بیڈ وولف بک سیل کراچی 2019 ء نمائش میں عالمی معیار کے ادب تک بھرپور رسائی حاصل کریں گے‘ ادارہ اپنے اس یقین پرُعزم ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو مطالعہ کے ذریعے علم حاصل ہو۔ نمائش میں پہلے وی آئی پی ڈے میں شرکت کے لیے بگ بیڈ وولف بک سیل پاکستان کے سوشل میڈیا پیجز پر مقابلوں کے ذریعے وی آئی پی پاسز حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ وی آئی پی ڈے کا پاس رکھنے والے افراد ایک روز قبل یعنی 25 جولائی 2019 ء نمائش میں شرکت کرسکیں گے اور ایک روز پہلے اپنی پسندیدہ کتابیں تلاش کرسکیں گے۔ بگ بیڈ وولف بک سیل کے بانی اینڈریو یاپ نے کراچی میں بگ بیڈ وولف بک سیل کی جانب سے کراچی میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، “کراچی میں بگ بیڈ وولف میلہ کو متعارف کرانے کا ہمارا عزم آخرکار اب حقیقت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لاہور میں کامیابی کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اس خطے میں انگریزی کی معیاری کتابوں کے متلاشی وسیع تعداد میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا اور بڑھتی ہوئی آبادی والے اس بڑے شہر میں انگریزی کتابوں کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کا چیلنج قبول کیا۔ اس کتب میلے میں ہماری خواہش ہے کہ ایسا پلیٹ فارم تخلیق کیا جائے جہاں لوگ نہایت کم قیمت میں کتابیں حاصل کر سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سستی اور آسانی سے دستیاب کتابوں کے ذریعے ان کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ “اس میلے میں ہر مزاج کے قارئین اپنے ذوق کے مطابق پسندیدہ موضوعات، بیسٹ سیلرز، نوجوانوں کے فکشن، رومانوی، جرم و سسپنس، سائنس فکشن، بزنس، سیلف ہیلپ، آرکیٹکچر، ڈیزائن، کوک بکس اور دیگر موضوعات کی کتابیں شامل ہوں گی۔ جس سے مزید لوگوں کو کم قیمت میں معیاری انگریزی کتب کے مطالعہ کا موقع ملے گا۔ 2009 ء میں ملائیشیا میں قیام کے بعد بگ بیڈ وولف بک سیل گزشتہ دہائی کے دوران 10 ممالک کے متعدد شہروں میں کتب میلے کامیابی سے منعقد کر چکی ہے‘ کراچی میں اولین کتب میلے کا انعقاد بگ بیڈ وولف بک سیل کے مشن’ ایک وقت میں ایک کتاب سے ذہن کی دنیا کی تبدیلی‘ (Changing the World One Book at a Time) کی عکاسی ہوتی ہے۔ بگ بیڈ وولف بک سیل معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنے پر یقین رکھتا ہے اور اس حوالے سے اپنے کاروباری سماجی ذمے داری کے شعبہ ریڈ ریڈر ہڈ پروگرام (Red Readerhood) کے ذریعے فعال ہے۔