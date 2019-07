وزیراعظم کے دورہ امریکا سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، دفتر خارجہ

دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا وزیراعظم عمران کے دورہ امریکا پر امریکی حکام سے رابطہ میں ہیں، دورے سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔

دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہا وزیراعظم کے دورہ امریکاپرامریکی حکام سےرابطہ میں ہیں، معمول کے مطابق باقاعدہ اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا، وزیراعظم عمران کی دورےسے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔

We wish to caution against speculation about PM’s visit. We are in close contact with the U.S. side. As per practice, formal announcements are made at the appropriate time.

— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) July 10, 2019