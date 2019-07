یہ ماب لنچنگ نہیں پولیٹکل لنچنگ ہے!

غازی سہیل خان

۱۹۴۷ء میں متحدہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ کی بُنیاد سیکولر ازم پر اور ایک کی اسلام پر رکھی گئی۔ بھارت جس کی بناء سیکولر ازم پر اس لیے پڑی تھی کہ یہاں مقیم ایک بڑی اقلیت یعنی مسلمان لگ بھگ بیس کروڑ سے زیادہ آباد ہیں۔ اور پاکستان کے حصے میں محض ۴؍ فی صد غیر مسلم ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی عملاً اسلام بحیثیت ’’نظام‘‘ نافذ نہیں ہو سکا اور اسی طرح بھارت میں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہونے کے باوجود ہزاروں بار سیکولر ازم اور جمہوریت کی عصمت تار تار کی جا چُکی ہے جو اب بھی جاری ہے۔ سیکولر ازم کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی ہندوستان نے اسے طاق نسیاں پر رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ قانونی طور پر ہر چھوٹی بڑی اقلیت کو اپنے مذہب پر رہنے اور اس کی تبلیغ واشاعت کی دیگر ممالک کی طرح یہاں بھی آزادی عطا کی گئی تاہم عملاً سب ٹائیں ٹائیں فش ہی ہے۔ اگست ۴۷ء کے بعد کانگریس کی حکومت قائم ہوتے ہی پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھارتی آئین کو سیکولرازم کا غلاف چڑھایا تو تھا، لیکن موجودہ وزیر اعظم کی قیادت میں آئی ہوئی سرکار نے آئین کو ہندوتوا کی خوفناک چادر میں لپیٹنے کی ایک کوشش کی ہے۔ جس کی جڑیں اس قدر مضبوط کی جا رہی ہیں کہ اب وہاں کی اقلیتیں خوف کی زندگی جینے میں مجبور ہیں۔ چنانچہ ہندوتوا کا نظریہ موجودہ حکومت ’’بی جے پی‘‘ کے ایجنڈے میں شامل ہے تاہم اس کے لیے انہوں نے نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک کام کیا جس دوران سیکڑوں فسادات رونما ہوئے، اقلیتوں سے وابستہ لوگوں کی جن میں مسلمانوں بھی ہیں پر بے شمار قسم کے مظالم ڈھائے گئے، جس کی ایک تازہ مثال تبریز انصاری کی دردناک موت بھی ہے۔ اقلتوں سے وابستہ نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں لے کر بے رحمی کے ساتھ پیٹنا اور مارنا اور بغل میں چھری لیے ہوئے منہ سے شری رام کے نعرے لگا کر اقلتوں کو خوف زدہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل اس طرح کے دردناک ہجومی قتل کے ذریعے بھارت میں ایک منظم ماحول اس انگریزی مقولے give dog a bad name and hang him کا مصداق بنا کر نہتے مسلمانوں کو قتل کرنے کا جواز گھڑا جا رہا ہے۔ کسی مخالف کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اسی مقولہ کا عملاً سہارا لے کر اس پر پہلے گھنائونے الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے بھارت کے ایک مشہور اسکالر وعالم دین ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف پہلے میڈیا ٹرائیل چلا کر ان کی دعوت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ ا گیا پھر انہیں دوسری جگہ ہجرت کرنے پر مجبور بھی کیا گیا، تبریز کو چوری کا الزام لگا کر اس کی موت کی راہ کو آسان بنایاگیا، دادری کے اخلاق کو یہ کہہ کر ایک ہجوم نے اس لیے موت کے گھاٹ اُتار دیا کہ اس گھر میں گائے کے گوشت کی موجودگی کا شک پایا گیا جب کہ تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مقتول کے گھر میں گائے کا گوشت نہیں بلکہ بکری کا گوشت تھا۔ اسی طرح پہلو خان یکم اپریل ۲۰۱۷ء کو گائو رکھشا کے نام پر قتل کر ڈالا گیا، ٹرک ڈارئیور زاہد احمد بٹ اور معصوم حافظ جنید کے دردناک قتل کے واقعات اسی ایجنڈے کی دین ہے۔

جھاڑ گھنڈ میں ۲۲ سالہ تبریز انصاری کو چوری کا الزام لگا کر قتل کیا گیا۔ تاہم یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا چوری کی سزا بھارت میں قتل ہے؟ بہر حال تبریز کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ پیٹ کر نیم مردہ حالت میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جب کہ زرخرید پولیس نے بھی اس نوجوان کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اسپتال لے جانے کے بجائے بدنام زمانہ مجرموں کے طرح تھانے کی ایک کال کوٹھڑی میں ڈال دیا اور پھر اس کی حالت کو زیادہ بگڑتے دیکھ کر پولیس نے اسے اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے بغیر کسی جانچ پڑتال یا ٹیسٹ کے اس کو ٹھیک قرار دے کر پولیس کے حوالے کیا، جس کے بعد یہ نوجوان لگ بھگ پانچ دنوں تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔

دی وائر (The Wire) نیوز کے مطابق تبریز کے لواحقین میں مسرور احمد کا کہنا ہے: ’’جب ہم تبریز کو ملنے تھانے پہنچے تو ہم نے ان کی حالت انتہائی خراب پا کر پولیس آفیسر نامی بپن بہاری سنگھ سے کہا کہ تبریز کی حالت انتہائی خراب ہے اسے جلد ہی اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے‘‘ تاہم پولیس آفیسر نے غضب ناک ہو کر جواباً کہا کہ ’’یہاں سے بھاگ جائو ورنہ تمہارے بھی ہاتھ پائوں تو ڑکر جیل میں ڈال دیں گے‘‘۔

غرض گائے،جے شری رام، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جئے کے نام پر آج ہندوستان میں مسلمان کو قتل کرنا آسان کام ہے جہاں محض ایک آدھ الزام لگا کر کسی نہتے معصوم کو ہجوم کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، اس جیسے قتل کو اب عام زبان میں mob lynching (ماب لنچنگ) کہا جاتا ہے اس طرح کی اصطلاحات اقتدار کی کرسی پر براجمان حاکموں کو عوامی تنقید سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس کو ماب لنچنگ نہیں بلکہ اس کو موبلائز لنچنگ (Mobalize lynching) اور پولیٹیکل لنچنگ (political lynching) کہا جانا چاہیے، کیوں کہ ابھی تک اس طرح کے ہجومی قاتلوں کو عبرتناک سزا نہیں ملی ہے تاہم کسی کو وقتی طور اگرگرفتار بھی بھی کیا جاتا ہے تو چند ماہ کے بعد ان کی رہائی کے انتظامات کر کے انہیں پھول مالائیں پہنا کر استقبال کیا جاتا ہے۔

ہجومی قاتلوں کو بچانے کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں۔ پہلو خان کے چار قاتلوں کو سرکاری نوکریوں سے نوازنا بھی ہے اور پرگیا سنگھ ٹھاکر جیسی مجرمہ بلکہ گجرات میں ہزاروںبے گناہ انسانوں کی قاتل آج کی تاریخ میں مسند اقتدار پر براجمان ہیں۔ ان سارے کربناک مظالم کے خلاف کبھی کبھی بھارت میں مسلمانوں کی نحیف آوازیں سُننے کو تو ملتی ہیں لیکن وہ ایوان اقتدار تک نہیں پہنچ پاتیں اگر پہنچ بھی پاتی ہیں تو حاکم وقت گھما پھرا کے اُلٹا الزام مقتولین پر ہی دھرتے ہیں۔ تاہم بھارتی آئین میں دفعہ 19عوام کو اظہار آزادی رائے کا بھر پور حق دیتا ہے۔ لیکن اب تو احتجاج کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، حکومت ِ وقت کے خلاف تنقید کرنا اب ملک دشمنی میں شمار ہوتا ہے بلکہ اس طرح کے مظلومانہ قتل کے بعد الٹا مقتولین کو ہی گناہ گار کہہ کر دیش دروہی، انٹی نیشنل اور پاکستانی ایجنٹ کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ ملی گزٹ میں ایک مضمون نظروں سے گزرا جس میں مضمون نگار اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ بہت سارے بھگوا دہشت گرد بابری مسجد کی شہادت کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بابری مسجدکو گرانا بھارت میں مساجد گرانے کی شروعات تھی اصل کام تو اب شروع ہونے والا ہے۔ یعنی بھارت میں یہ طبقہ ایک ایجنڈے کے تحت ملک میں اس طرح کے حالات بنا کر ہندو مسلم بھائی چارے کو زک پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔

ان سارے مظالم کے ردعمل میں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چند سلیم الفطرت غیرمسلموں کی نحیف آوازیں بھی اُٹھتی ہیں۔ گزشتہ درناک واقعے کے بعد ہندوستان میں بہت سارے غیر مسلموں جن میں صحافی وکلا اور طلبہ وغیرہ نے اس واقعے کے خلاف بھر پور احتجاج کیا بلکہ بڑے دنوں بعد مسلمانوں نے بھی بھائی چارے، اخوت اور یکتائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کے مختلف شہروں میں زور دار احتجاج کیے جن میں خاص طور پر مہاراشٹر کے شہر مالیگائوں کا احتجاج ہے جس میں مسلمانوں نے ایک لاکھ سے زائد کی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کیا واضح رہے یہ وہی جگہ ہے جہاں انگریزوں نے 97سال پہلے مجاہدین آزادی کو پھانسی دی تھی اور آج بھی اسی یادگار جگہ پر مسلمان بڑی تعداد میں تبریز انصاری کے انصاف کی خاطردُہایاں دیتے نظر آئے۔ بھلے ہی ہندوستان کے زعفرانی میڈیا کو ہزاروں اور لاکھوں کا یہ احتجاج نظر نہ آیا ہو لیکن دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے جمہوریت کے دعوے داری ملک میں نہتوں کا بے درانہ قتل کیا جاتا ہے۔

جس ملک میں اس طرح کی پیچیدہ صورتحال ہو تو وہاں مسلمانوں کو فرقہ پرستی، مسلک اور جماعت پرستی سے باہر نکل کر ایک قوم بن کر ان سارے مظالم کا حکمت سے مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا اور اُن مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے جو شعوری یا غیر شعوری طور ہندوتوا ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اسی دین فطرت کی طرف لوٹیں جو امن، بھائی چارہ، ہمدردی ور غمخواری کا درس دیتا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بھارت کی تمام اقلیتوں کو اپنے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی صلاحتیوں کو بڑی ہی بے باکی سے استعمال میں لا کر اس ظلم کے خلاف بیداری مہمیں چھیڑ دینی چاہییں تاکہ ہمیں کسی اور تبریز کی مظلومانہ شہادت کو نہ دیکھنا پڑے۔ وگرنہ وہ دن دور نہیں جب لٹی پٹی اقلیتوں جن میں خاص کر مسلمان ہیں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم کھائے۔