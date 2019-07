حفیظ کی بولنگ مذاق بن گئی

ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں محمد حفیظ بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں میں ہی کچھ خاص کارکردگی نہ دکھا سکے لیکن اس کے باوجود اپنی ایک گیند کی بدولت خبروں کی زینت بن گئے۔

محمد حفیظ ایک مرتبہ پھر بیٹنگ میں ناکامی سے دوچار ہوئے اور صرف 27رنز بنانے کے بعد مہدی حسن کو وکٹ دے بیٹھے۔

باؤلنگ کی باری آئی تو آل راؤنڈر کوئی بھی وکٹ نہ لے سکے اور اننگز کا پہلا اوور میڈن کرانے کے ساتھ مجموعی طور پر 6 اوورز میں 32رنز دیے تاہم ان کی باؤلنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا جس پر شائقین خوب محظوظ ہوئے۔

پہلا اوور میڈن کرانے کے بعد جب حفیظ اپنا دوسرا اوور کرانے آئے تو اس اوور کی آخری گیند پر گیند ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور کافی دیر فضا میں رہنے کے بعد بلے باز تک پہنچی۔

اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گیند تقریباً 3 سیکنڈ تک فضا میں رہی اور اس کے بعد بیٹسمین سومیا سرکار تک پہنچی جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور زوردار شاٹ کے ذریعے گیند کو باؤنڈری کی راہ دکھا کر چوکا حاصل کیا۔

When your bowling coach tells you to "give it some flight" 😂@MHafeez22 🙈 #CWC19 pic.twitter.com/85QDLoaLCb

— ICC (@ICC) July 5, 2019