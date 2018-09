عاطف میاں محض ماہر معاشیات نہیں پاکستانی آئین سے’ختم نبوت’ ترمیم ختم کرنے کی قادیانیوں کے ‘خلیفہ’ مرزا مسرور احمد کے مشیر بھی ہیں

عاطف ماہر اقتصادیات سے زیادہ ایک متنازعہ قادیانی سیاسی کارکن ہیں

موصوف کے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی غلطی جوہری دھماکہ تھی

پروفیسر عاطف کا کہنا ہے کہ ‘بھٹو نے ‘ناقص اصول’ کو تسلیم کرتے ہوئے فرقہ پرست مولویوں کےمیدان سیاست میں داخلے کو قانونی تحفط فراہم کیا

عاطف کے پاس امریکی پاسپورٹ بھی ہے اور اگر خدانخواستہ تشدد کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آگیا تو امریکہ پاکستان کے درمیاں سنگین سفارتی تنازعہ بھی پیدا ہوسکتا ہے

آخر وہی ہو جس کا بہت پہلے ذکر کیا جاتا رہا ہےلیکن وزیراعظم عمران خان آج بھی یہی کہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ جیسی ریاست قائم کر یں گے۔لیکن انھوں نے پورے پاکستان کو چھوڑ کراقتصادی مشاورتی کونسل کا اعلان کیا ہے اس میں ایک نام پروفیسر عاطف میاںکا بھی ہے۔ 39 سالہ پروفیسر صاحب مشہور و موقر جامعہ پرنسٹن Princetonمیں اقتصادیات کے استاد ہیں۔ موصوف کی قابلیت پر

اس میں شک نہیں کہ جوانسال ماہر معاشیات کے کئی مقالوں کو علمائے معاشیات نے پسند کیا ہے ۔ان کو وزیراعظم عمران خان سابقہ اعلان کے مطابق پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا جانا تھا۔

پروفیسر عاطف قادیانی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی مدینہ جیسی ریاست میں اقتصادی امور کی نگرانی اس شخص کی ہو گی جو ختم نبوتؐ کے مخالف بھی ہو گے کہا جارہا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم نہیں کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے۔ سرکاری اہلکار کا انتخاب صلاحیت کی بنیاد پر ہونا چاہئے اور اسکے عقیدے سے مملکت کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن ملک کے آئین سے غیر مشروط وفاداری ہر سرکاری اہلکار کیلئے ضروری ہے۔ فوج کے سیکینڈ لیفٹینیٹ اور پولیس کے معمولی سپاہی سے لے کر صدر تک مملکت کا ہر ذمہ دار ملکی آئین کے دفاع کا پابند ہےاور ختم نبوت ترمیم ملکی آئیں کا جزو لاینفک یا part and Parcelہے۔دوسری طرف جناب عاطف میاں محض ایک ماہر معاشیات نہیں بلکہ انکی وجہ شہرت ایک Activistکی ہے۔ وہ پاکستانی آئین سے’ختم نبوت’ ترمیم ختم کرنے کی مہم چلارہے ہیں اور اس کام میں وہ قادیانیوں کے ‘خلیفہ’ مرزا مسرور احمد کے مشیر ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے پروفیسر صاحب نے کہا’بھٹو نے ‘ناقص اصول’ کو تسلیم کرتے ہوئے فرقہ پرست مولویوں کے میدان سیاست میں داخلے کو قانونی تحفط فراہم کیا یہاں تک کہ اب شہریوں کے حقوق انکے عقیدے کی بنیاد پر طئے کئے جاتے ہیں۔ ضیا الحق نے عقیدے کی بنیاد پر سیاست میں فرقہ پرست جماعتوں کیلئے راستہ ہموار کیا۔ اسے بدلنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان ترقی کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ حوالہ ایکپریس ٹرائیبیون

Bhutto legitimised the entry of sectarian clerics in politics by accepting the deeply flawed principle that a person146s religious belief ought to determine the extent of his or her rights as a citizen,148 he said, noting that the flawed logic paved the way for sectarian politics that Ziaul Haq exploited, and it needs to be reversed if Pakistan is serious about growth.

149 اگر سیاق و سباق کے حوالے سے اس بیان کو دیکھا جائے تو ‘ناقص اصول’ سے مراد ختم نبوت ترمیم اور ناموس رسالت کے قوانین ہیں اور پروفیسر عاطف کے خیال میں انھیں تبدیل کئے بغیر ملک معاشی ترقی نہیں کرسکتا۔

قادیانیوں کو اقلیت قرار دئے جانے کے موضوع پر پرفیسر صاحب امریکہ اور کینیڈا کے کئی مراکزِ دانش Think Tanksمیں تقریر کرتے رہے ہیں۔

امریکی کانگریس میں ایک Ahmadiyya Caucusبھی ہے جسکے سربراہ مسلم مخالف رکن کانگریس پیٹر کنگ ہیں۔ اس پارلیمانی گروپ میں رہراباکر اور دوسرے پاکستان دشمن ارکان کانگریس شامل ہیں، احمدیہ کاکس کو پاکستانی آئین میں ختم نبوت ترمیم پر سخت اعتراض ہے۔اس کاکس میں کبھی کبھی مرزا مسرور بھی شرکت کرتے ہیں اور پروفیسر عاطف مرزا کو فراہم کرتے ہیں

پروفیسر عاطف کے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی غلطی جوہری دھماکہ تھی جسکی وجہ سے پاکستانی معیشت تنہائی کا شکار ہوگئی۔ انکا خیال ہے کہ ملک کی معیشت جوہری ہتھیار بنانے کی عیاشی کی متحمل نہیں ہے

عاطف صاحب فوج کو ملکی معیشت پر بوجھ سمجھتے ہیں

پروفیسر صاحب کے خیال میں پاکستان کی سوئی کشمیر پر اٹکی ہوئی ہے جس نے معیشت پر بھی جمود طاری کردیا ہے اور اگر پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے کشمیر کو بھلا کر آگے دیکھنا ہوگا۔

پروفیسر عاطف کی نامزدگی کے ساتھ ہی جبران ناصر سے لیکر توہین رسالت میں ملوث freethinkersاور Atheist وغیرہ نے سوشل میڈیا پر بھرپور مہم شروع کررکھی ہے۔

اس پس منظر میں عاطف کی اقتصادی ٹیم میں شمولیت سے بیچینی پیدا ہورہی ہے۔ عاطف ماہر اقتصادیات سے زیادہ ایک متنازعہ سیاسی کارکن ہیں۔ہمارے دانشور برداشت اور روشن خیالی کے جتنے بھی لیکچر دیں پاکستان کے لوگ ختم نبوت کے بارے میں بے حد حساس ہیں۔ یہ درست کہ پاکستانی سرکار (صلعم) کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے لیکن انکی غالب اکثریت ناموس رسالت پر جان نچھاور کرنےکو تیار ہے ۔

خیال ہے کہ عاطف کے پاس امریکی پاسپورٹ بھی ہے اور اگر خدانخواستہ تشدد کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آگیا تو امریکہ پاکستان کے درمیاں سنگین سفارتی تنازعہ بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ عمران خان نے اپنی ٹیم میں جن ماہرین کو شامل کیا ہے وہ سب بہت ہی تجربہ کار اور اچھی شہرت کے حامل ہیں اور پروفیسر عاطف کے بغیر بھی معیشت کے میدان میں عمدہ مشورے دے سکتے ہیں۔

اس حساس اس سارے قادیانی اور اقتصادی مشیر کے مسئلے میں سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ پڑھی لکھی عوام کی ایک بڑی تعداد معیشت اور اقتصادیات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتی اور اسی لیے یہ ٖفضول سا اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھوانی، معیشت ٹھیک کروانی ہے۔

اللہ نے نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن میں جہنم میں بھیجنے کا ذکر تو کیا ہے، مگر معیشت میں سودی کاروبار کرنے والے کو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اسلیے معاشی معاملات بھی دین کا اسی طرح حصہ ہیں جس طرح کے نماز روزہ اور حج دین کا حصہ ہیں۔

قادیانی اگر خود کو غیر مسلم مان لیں (جو کہ وہ نہیں مانتے) تو پھر ان کی تقرری پر اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ آئین پاکستان میں قادیانیت سے متعلق شق کو تسلیم نہیں کرتے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر مذاہب جیسے لوگوں والا سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کو آئینی حقوق تبھی ملیں گے جب وہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں۔ اسلئے مسئلہ غیر مسلم سے نہیں قادیانی مبلغ سے ہے۔

اپنے پسندیدہ سیاسی لیڈر کے گوبر کو ضرور گاجر کا حلوہ ثابت کریں مگر اس کے لیے دین کی تعلیمات سے مذاق نہ کریں معاملے میں احتیاط سب کے مفاد میں ہے۔