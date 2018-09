فلپائن کے صدر صاحب

عنایت علی خان

کچھ عرصے قبل جسارت کے عالمی صفحے پر فلپائن کے صدر نام اب یاد نہیں اور بقول کسے What is in name یعنی نام کی کیا اہمیت ہے نام تو تاریخ میں ایک زنگی یعنی حبشی کا بھی کافور ملتا ہے۔ جو صنعتِ تضاد کی بہترین شکل ہے۔ اصل مبحث نام نہیں بلکہ کام یعنی کسی شخص کے اقوال و افکار ہیں تو ہم بھی خدا کا نام لے کر صدرِ مذکور کو اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں۔ بطور خاص اس خیال سے کہ اس بحث سے بہتوں کا بھلا ہونے کا امکان ہے۔

آمدم برسرِ مطلب فلپائن کے صدر نے یہ اعلان صادر فرمایا تھا کہ اگر کوئی خدا کا وجود ثابت کردے تو میں صدارت چھوڑدوں گا۔ اب یہ تو کسی طرح ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کو ساتھ لے کر ایوانِ صدر، ظاہر ہے موصوف کے حفاظتی عملے سے موصوف کے اعلان کے حوالے سے اجازتِ باریابی حاصل کرکے پیش خدمت ہو اور خدا تعالیٰ کو ان کے حضور پیش کرکے عرض کرے کہ حضور یہ ہے وہ خدا جس کے بارے میں آپ کا بین الاقوامی اشتہار شائع ہوا تھا۔ مذکورہ اعلان کے جواب میں وجود خدا کے بارے میں کچھ معروضات ہی پیش کی جاسکتی ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ معروضات کسی ایسے شخص کی نظر سے گزریں جو ان کا موصوف کی مادری زبان میں نہ سہی (نا معلوم وہ انگریزی کے علاوہ کوئی اور ہے بھی یا نہیں) انگریزی ہی میں ترجمہ کرکے موصوف کے پیش نظر کردے۔

تو آئیے صدر فلپائن کے دعوے یا چیلنج کی طرف۔ اب کمافقہ مدّعی (چیلنجر) کے دعوے کے جواب میں براہِ راست اس دعوے کے توڑ میں اُس کے منافی جوابات پیش کیے جائیں لیکن ایک طریق واردات یہ بھی ہوسکتا ہے کہ موصوف کے سوال کے جواب میں خود اسی سے کچھ سوالات کرلیے جائیں جن کا جواب دیتے ہوئے صورتِ حال یہ بن جائے کہ:

اُلجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

تو اگر سوال اختصار سے کیا جائے تو اس مقصد کے لیے اکبر الٰہ آبادی کا یہ شعر ہی کفایت کرتا ہے کہ ؂

پہلے تم یہ بتاؤ تم کیا ہو؟

پھر میں بتلاؤں گا خدا کیا ہے

آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ طرز استدلال کچھ لسان العصر کا آفریندہ ہے یہ تو ترجمہ ہے سیدنا علی مرتضیٰؓ کے اس قول کا کہ:

من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یعنی جس نے خود (پر غور کرکے) کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے خدا کو پہچان لیا اور اسی بات کو قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

نس اللہ فانفسھم نفسھم (سورۂ حشر) یعنی انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے (خود ان کو) ان کی اپنی شناخت سے محروم کردیا۔

اور اگر بات کو طول ہی دینا ہے تو سوال اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ یہ سوال کہ خدا ہے یا نہیں خود آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا آپ مغرب کے نام نہاد (So Called) سائنٹیفک ذہن کی غیر منطقی فکر کی اندھی پیروی میں یہ منفی دعویٰ صادر فرما رہے ہیں یعنی چبائے ہوئے نوالے کو چبا رہے ہیں۔ تو مغرب کے انکارِ خدا کا سبب تو عیسائیت کی مسخ شدہ ظالمانہ اور بعید از عقل شکل تھی جس کے مسخائینے (وہ آئینہ جس میں انسان کی شکل مسخ شدہ نظر آتی ہے) میں انسانی عقل دھوکا کھا کر بقول اقبالؒ کہہ بیٹھی تھی کہ:

لا سلاطین لا کلیسا لا الٰہ

ورنہ اگر قرآن کے بیان کے مطابق آپ نے اَنفس آفاق کا آزاد اور غیر تقلیدی ذہن سے مشاہدہ کیا ہوتا آپ پر بغیر کسی کے بتائے یہ حقیقت واضح ہوجاتی کہ آپ کے اپنے وجود کی تخلیق اور آپ کے صدارت تک پہنچنے کی صلاحیت کیا خود آپ کی کسی کوشش کا نتیجہ ہے یا ایک ننگی آنکھ سے نظرنہ آنے والے وجود سے آپ کا جسم یہ موزوں اور بے مثال جسم، اسی سے حیرت انگیز طریقے سے بننے والی بافتوں (ٹشوز) سے بننے والی دیکھنے والی پیچیدہ نظام آنکھیں، کان، ناک، زبان، کام کرنے والے ہاتھ، چلنے والے پیر اور صدارت تک پہنچانے والی ذہنی صلاحیت کس نے بنادی ہے، ذرا غور کریں تو آپ کے جسم کا ایک ایک عضو زبانِ حال سے اپنے بنانے والے کی حکمت و قدرت کی گواہی دے رہا ہے اور آخرت میں تو آپ ان کی زبانِ قال ہی سے خدا کی قدرت اور انکارِ خدا کا نتیجہ اپنے کرتوتوں کی شکل میں دیکھ ہی لیں گے۔

انفس سے آگے بڑھ کر آفاق کی تعظیم اور ضوابط پر غور کریں تو قرآن کے دعوے کے مطابق

انّ فی خلق السموتِ والارض و اختلافِ اللیل و النہار لایاتِ اللہ اولی الاباب

بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق و ساخت اور دن اور رات کے اختلاف میں اہل فکر کے لیے نشانیاں (انتہائی منظم انداز میں بنانے والے) کی نشانیاں موجود ہیں۔ سورج اور زمین کا متوازن فاصلہ زمین کی محوری اور سالانہ گردش، زمین کا اپنے سرے پر ساڑھے 23 درجے کا جھکاؤ (جس سے موسم بنتے ہیں) اسی زمین سے مختلف شکل کے مختلف رنگوں اور طرز (ڈیزائن) کے پھول مختلف ذائقوں کے پھل جن کے درختوں کی بے عقل و تمیز جڑیں پھلوں میں پائے جانے والے اجزا کا خود میں جذب کرنا پھر لاتعداد کہکشانوں کے اجرام کی متعین و متواتر گردش، H2 O یعنی ہائڈروجن (جلنے والی گیس کے دو اجزا (مالی کیول) اور بھڑکانے والی گیس کے ایک جز) کی متضاد اور متصادم گیسوں کا اپنی فطرت کے برعکس حکم خداوندی کے ایک ناممکن چیز یعنی پانی بن جانا ذخیرہ آب وجود عمل تکثیف کے ذریعے نمکین کا (جس کی موجودگی آبی شکل جس کے گلنے اور سڑنے سے پیدا ہونے والی عفونت (انفکشن) جو آب رسانی کا نظام اور ایک ہی پانی سے مختلف اشیا کی پیداوار انہی عوامل کے ثبوت وجود باری کے بارے ارشاد:۔ فبایِ الاءِ ربکما تکذبان

اور اب تو ایک سائنس داں نے (نام یاد نہیں آرہا) بھی قبول کرلیا ہے کہ سائنس کا یہ نظریہ کہ دنیا میٹر (مادہ)سے بنی ہے جس کی علامت M ہے۔ اس M سے قبل اگر Mind (اور وہ بھی انسانی Mind) سے برتر کا M نہ ہوتا تو یہ حکیمانہ اور ہر لحاظ سے منقسم نظام وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ رہی یہ بات کہ صدر فلپائن کے دماغ میں خدا کا وجود نہیں سما رہا تو پھر اکبر الٰہ آبادی کا جواب سن لیجیے۔

جو ہوا محدود وہ لا انتہا کیوں کر ہوا

جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا

لیکن ان تمام دلائل پر تو وہ ذہن غور کرتا جو مروجہ جاہلانہ انکارِ خدا سے آزاد ہوتا۔ ایک Conditioned جہالت کی جکڑ بندی کا شکار ذہن تو یہی کہے گا کہ خود خدا کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر پہچان چاہیے تو ہم وہ بھی اکبر ہی کی زبانی بتلائے دیتے ہیں۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے

آخری بات جناب صدر:

آجاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز

ہوجائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے

چوں کہ پوری زندگی معلم اردو کی حیثیت میں کلاس میں شعر کی تشریح کرتے گزری ہے جس میں مفہوم طلبہ کے ذہن نشین کرنے کے لیے مثالوں کا بھی سہارا لینا پڑتا تھا۔ چناں چہ اسی دیرینہ عادت کے تحت اس شعر کی تشریح میں بھی دو مثالوں سے کام لوں گا۔ یہ دو کی تحدید بھی اختصار کے پیش نظر ہے ورنہ قلم تو کہتا ہے کہ: افسانے کو افسانہ در افسانہ لیے چل

تو الف لیلائی طرز سے بچتے ہوئے دو مثالیں۔ ایک فرعون کی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ کا تمسخر اُڑاتے ہوئے اپنے وزیر ہامان سے کہا تھا کہ ذرا ایک سیڑھی تو بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی زیارت کرلوں لیکن پھر اسی فرعون نے موجوں کی طغیانی کو گواہ کرکے ڈوبتے ہوئے کہا تھا: اٰمنتُ بربّ موسیٰؑ و ہارونؑ

میں موسیٰؑ اور ہارونؑ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔جس کو اللہ نے مسترد کردیا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوموں کا خون گردن پر لادے غرق ہورہا ہے۔ دوسری مثال ایک ماضی قریب کے اس کے نائب خرو شیف کے الفاظ میں (بمعنی) فرعون کی ہے کہ جب اس شدید دشمن مذہب نے دیکھا کہ جرمن بمباری میں لینن گراڈ خاک میں ملا جارہا ہے تو مسلمانوں اور عیسائیوں سے کہا تھا کہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر خدا سے مدد طلب کریں۔ فارسی کے اس شعر پر تحریر کا اختتام کرتا ہوں (شکر ہے):

ہرچہ دانا کُنَد کُنَد ناداں

لیک بعد از خرابی بسیار

نادان بھی بالآخر دانا ہی کے راستے پر آتا ہے لیکن ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر کر اور اپنی ناک خاک آلود کرکے۔ تو صدرِ فلپائن صاحب اس وقت تک کے لیے وہ خدا حافظ جو آپ کے انکار کے باوجود آپ کے جسم اور عہدے کی حفاظت کررہا ہے۔ ورنہ اس کی عظمت شان کے آگے کیا آپ اور کیا آپ کی صدارت۔چہ پدی اور چہ پدی کا شوربہ