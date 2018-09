اتنی جلدی فتح کا دعوی مت کرو،معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا،ملعون ڈچ سیاستدان کی پاکستان کو دھمکی

شیطان صفت ملعون ڈچ سیاستدان گیئرٹ ولڈرز نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ اتنی جلدی فتح کا دعوی مت کرو، تم لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ ختم نہیں ہو اہے،میں مختلف طریقہ کار اپنا کر تمھاری بربریت سامنے لاؤں گا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں احتجاجی مظاہروں اور حکومت کی بہترین سفارتی کوششوں کے باعث ہالینڈکے اسلام مخالف رکن اسمبلی گیئرٹ ولڈرز نے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو پوری دنیا کے مسلمان اس اخلاقی فتح پر خوش ہو گئے۔وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہالینڈ کے پاکستان میں سفیر نے بتایا کہ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ترک کردیا گیا ہے۔

ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا اور ہم نے ڈچ وزیر خارجہ سے پاکستانی عوام کے جذبات کا اظہار کیا جس کے بعد یہ مقابلہ منسوخ کیا گیا ہے تاہم گیئرٹ ولڈرز نے اپنی ناکامی اور غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اب حکومت پاکستان کو دھمکی دیدی ہے۔

گیرٹ ولڈرز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر خاکوں کا مقابلہ منسوخ ہونے سے متعلق شاہ محمود قریشی کے امت مسلمہ کی اخلاقی فتح سے متعلق بیان کی خبر شیئر کی اور حکومت پاکستان کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا اتنی جلدی فتح کا دعوی مت کرو، تم لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں اور بہت سے طریقوں سے تمہاری بربریت سامنے لاں گا۔

Dont claim victory too soon @pid_gov I am not finished with you yet. I will expose your barbarism in many other ways. https://t.co/sP52Uyl3m3

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 31, 2018