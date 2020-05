شاہد آفریدی نے 20 ہزار ڈالرز کا بلا خرید لیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور معروف کرکٹر شاہد آفریدی نے 20 ہزار امریکی ڈالرز کا بلا خرید لیا۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے یہ بلا بنگلادیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مشفیق الرحیم سے خریدا ہے۔ مشفیق الرحیم نے بلے کی نیلامی کے لیے اعلان کیا تھا۔

انہوں نے اپنا بلا کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے کی غرض سے نیلام کیا۔

شاہد آفریدی نے اس موقع پر جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مشفیق آپ اپنے لوگوں کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں اور ایسے کام حقیقی ہیروز ہی کرتے ہیں۔

شاہد آفریدی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں مجھے جو پیار ملا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔

Thanks for your support brother ✊✊✊ pic.twitter.com/QeLiJBx0nY

— Mushfiqur Rahim (@mushfiqur15) May 15, 2020