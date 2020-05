کراچی: گورنرسندھ عمران اسماعیل کا دوسرا کورونا وائرس کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا۔

گورنر سندھ عمران اسماعیل نے گزشتتہ روز کوڈ 19 یعنی کورونا وائرس کا دوسرا ٹیسٹ کروایا جس کی رپورٹس بھی مثبت آئی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اپنے کورونا وائرس کے دوسرے ٹیسٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مجھے اس بیماری سے لڑنے کی ہمت دے، تمام چاہنے والوں سے دعائوں کی درخواست ہے اور عمران خان نے مجھے ان حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔

I got my much awaited retest results today, & against my expectations, tested positive again. I am grateful to all those who prayed for me. I’m trained to fight, Allah Almighty has given me strength to fight & I will. Fought many battles alongside @ImranKhanPTI a great fighter.

