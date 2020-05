وزیراعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات

وزیراعظم عمران خان سےخفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اہم ملاقات کی، اس موقع پر

پرائم منسٹر آفس سے جاری بیان کےمطابق وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اہم ملاقات کی، مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں ملکی سلامتی اور سیکیورٹی صورت حال پر گفتگو ہوئی، اس دوران کرونا وبا پر بھی بات چیت ہوئی۔

Director General ISI Lt. Gen. Faiz Hamid called on Prime Minister @ImranKhanPTI today.

Matters pertaining to national security were discussed during the meeting. pic.twitter.com/p753GwVNkI

— Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 6, 2020