اظہر علی  کا کورونا متاثرین کی امداد کیلئے پیش بیٹ بھارتی میوزیم نے خرید لیا

قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا واحد ٹرپل سنچری بیٹ بھارتی میوزیم نے 10 لاکھ روپے میں خرید لیا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ کاان کاواحد ٹرپل سنچری بیٹ اور چیمپئنز ٹرافی شرٹ مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے میں نیلام ہوگئی۔

اظہر علی نے اپنی واحد ٹرپل سنچری جس بلے سے بنائی تھی وہ 10 لاکھ روپے میں نیلام ہوا ہے اور یہ بیٹ ایک انڈین میوزیم نے نیلامی میں خریدا۔

انہوں نےبتایا کہ ان کا بیٹ10 لاکھ روپے میں نیلام ہوا ہے اور یہ بیٹ ایک انڈین میوزیم (بیٹل آف گلوری )نےخریدا ہے۔

اظہر علی کی چیمپئنز ٹرافی وننگ شرٹ 11 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی اور یہ شرٹ کیلیفورنیا میں رہائش پزیر کاش ویلانی نے خریدی۔

I would like 2 announce the winners of auction @BladesOf_Glory got the bat for 1 million and Mr Kash Villani from California got the CT shirt for 1.1 million congrats and thank u 4 your support.Also like to thank Mr Jamal khan from new jursey who donated 10% of the highest bid.

