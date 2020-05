فوٹو اور وڈیو شیئر کرنے کی معروف ایپلیکشن انسٹا گرام صارفین کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسٹوری شیئرنگ میں نئی تبدیلی لانے کی تیاری کر رہا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے انسٹاگرام نے اپنے صارفین کو خوشخبری دی کہ انسٹاگرام اپنے اسٹوری شیئرنگ فیچر میں نئے فونٹس لانے کی تیاری کر رہا ہے، جو آزمائش کے مرحلے میں ہے۔

جبکہ فونٹس کے ساتھ ساتھ نئے بیک گراؤنڈز پر بھی کام جاری ہے جس سے اسٹوری میں چار چاند لگ جائیں گے۔

New

fonts

coming

to

Stories

soon*

🖌

*We’re testing this with a small percentage of people. Stay tuned for updates. ✨ pic.twitter.com/1RfBbtUIYv

— Instagram (@instagram) April 29, 2020