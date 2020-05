اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روسی وزیراعظم میخائیل میشوستن کی جلد شفایابی اور عمدہ صحت کے لیے دعا گو ہیں۔

ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے روسی وزیراعظم کی عیادت کی۔

وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ روسی وزیراعظم کی جلد شفایابی اور عمدہ صحت کے لیے دعا گو ہیں، کورونا وائرس ایک مشترکہ چیلنج ہے اور اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم اپنے روسی احباب کے ساتھ ہیں۔

Wishing PM of Russia Mikhail Mishustin a speedy recovery and good health. Corona virus is a common challenge and we stand together with our Russian friends in battling this challenge.@mfa_russia @governmentRF

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 2, 2020