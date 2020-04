سابق کپتان یونس خان شعیب اختر کے دفاع میں آگئے

سابق اسپیڈاسٹار کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل رضوی پر لگائے گئے الزامات پر سابق کپتان یونس خان شعیب اختر کی حمایت میں آگئے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے لیگل ایڈوائزر تفضل رضوی نے سابق فاسٹ بولرشعیب اختر پر 10 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ شعیب اختر نے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے خلاف غلط باتیں کی ہیں اور میں اب سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے ایف آئی اے کو درخواست دے رہا ہوں۔

تفضل رضوی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بیرون ملک بھی شعیب اخترکے ریمارکس کو دیکھا اور سنا گیا ہے،میں ان کے خلاف بیرون ملک بھی قانونی کارروائی کروں گا۔

پی سی بی نے بھی محتاط رویہ اختیار کرتے ہویے شعیب اختر کے بیان پر جو ردعمل دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فاسٹ بولر نے جس طرح الفاظ کا چنائو کیا ہے اس پر مایوسی ہوئی ہے، انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی غیر مناسب اور ہتک آمیز ہے اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

What a befitting and bitter truth spoken by @shoaib100mph! It takes a backbone to be simply uncompromisingly forthright. Time for @TheRealPCB to honestly evaluate his remarks for the betterment of Pakistan Cricket and its players. I stand by with #ShoaibAkhtar. pic.twitter.com/VuVYIYpcgi

— Younus Khan (@YounusK75) April 29, 2020