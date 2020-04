کورونا متاثرین کی امداد کیلئے اظہرعلی کا شرٹ اور بیٹ نیلام کرنے کا اعلان

قومی ٹیسٹ ٹیم کےکپتان اظہر علی نےاپنی شرٹ اور بیٹ نیلام کرنے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراظہر علی نے کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے وجہ سے مشکلات کا شکار افراد کی مدد کرنے کیلئے اپنی واحد ٹرپل سنچری والا بیٹ اور چیمپیئنز ٹرافی 2017 کے فائنل کی شرٹ نیلام کرنے کا اعلان کردیا۔

اظہر علی نے کہا کہ یہ بیٹ اور شرٹ میرے لیے بہت اہم ہے، میرے کیریئر کی بہترین یادیں ہیں،دِبئی میں 2016میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اس بیٹ سے 302 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی، جبکہ شرٹ چیمپئینز ٹڑافی 2017 کی فائنل میں پہنی تھی۔

انہوں نے اپنے بیٹ کی بنیادی قیمت 10 لاکھ روپے رکھی ہے، اسی طرح قومی کپتان چیمپئنز ٹرافی کی وننگ شرٹ کی بھی بنیادی رقم 10 لاکھ روپے رکھی ہے۔

قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ شرٹ اور بیٹ حاصل کرنے کے خواہشمند افراد 5 مئی تک اپنی بولی جمع کرواسکتے ہیں ۔

I put 2 of my closest belongings on auction with base price of 1 million PKR each to support People suffering due to ongoing crisis. Auction starts now & will close on 11:59PM 05May20. To place bid, text/whatsapp on +923228485173, or msg on my twitter. pic.twitter.com/7BJviamP88

— Azhar Ali (@AzharAli_) April 28, 2020