زیورخ: سوئٹزلینڈ نے یورپ کے ساتھ ملنے والی بلند ترین چوٹی میٹ رہارن میں کورونا وائرس سے جدوجہد کرنے والے ممالک کے پرچموں کو بلند پہاڑی سلسلوں پر روش کرکے یکجہتی کا پیغام دیا۔

تفصیلات کے مطابق سوٹزر لینڈ کی اطالوی سرحد پر واقع 4 ہزار 478 میٹر بلند عالمی شہرت یافتہ پہاڑی چوٹی میٹ رہارن پر کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد کرنے پر تقریبا دنیا تمام ممالک کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس دلفریب منظر کو دیکھنے کیلئے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔

In Pakistan with high mountains like Switzerland, the spread of the coronavirus is on the rise. We show solidarity with the people of Pakistan and wish them much strength. #hope #Zermatt #Matterhornhttps://t.co/qFjiKuZNsE pic.twitter.com/DoEmZnEIIr

— Zermatt – Matterhorn (@zermatt_tourism) April 25, 2020