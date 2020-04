گورنر سندھ عمران اسماعیل  بھی کورونا کا شکار ہوگئے

گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آگیا۔

عمران اسماعیل نے عوامی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرکے اپنے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مشکل حالات میں لڑنا سکھایا ، اللہ سے دعا ہے کہ وبائی مرض سے نمٹنے کی ہمت دے۔

I have just been tested Covid 19 positive, Allah Kareem inshallah will fight it out. @ImranKhanPTI thought us to fight out the most difficult in life and I believe this is nothing against what we r prepared for. May Allah give strength to fight this Pandemic inshallah.

