نجی ٹی وی چینل کے 8 ملازمین میں کورونا کی تصدیق، بیورو آفس سیل

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نجی ٹی وی چینل کے 8 ملازمین میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوگئی ہے جس کے بعد چینل انتظامیہ نے اسلام آباد بیورو آفس کو بند کردیا ہے.

تفصیلات کے مطابق اے آر وائی نیوز کے سی ای او سلمان اقبال نے سماجی رابطے کی ویب سائت ٹوئٹر پر چینل کے ملازمین میں کورونا وائرس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر 20 افراد کے ٹیسٹ کروائے گئے جن میں سے 8 ملازمین کے ٹیسٹ مثبت آئیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ملازمین میں کورونا وائرس کی علامات ظہر ہوئی تھی جبکہ دیگر میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی۔

سلمان اقبال نے کہا کہ چینل کے اسلام آباد بیورو آفس کو بند کردیا گیا ہے، تمام ملازمین کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور آفس میں جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ جب تک تمام اسٹاف کا کورونا ٹیسٹ نہیں ہوجاتا انہیں گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

As a precautionary measure random testing was done in ARY Isb office ,8 reported positive out of 20 tests, 2 have shown symptoms.We have closed our isb office ,all staff will be tested and office to be sanitised.Till all staff is tested employees have been asked to stay at home.

— Salman Iqbal ARY (@Salman_ARY) April 27, 2020