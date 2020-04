نئی دہلی: بھارت میں بڑھتی تعصب پسندی نے مودی حکومت کو جلانا شروع کردیا، مسلمانوں پر مظالم کے بعد سعودی عرب ،متحدہ عرب امارات اوردیگر خلیجی ملکوں کی جانب بھارت پر شدید تنقید کی جانے لگی۔

دہلی میں ہونے والے فسادات ہوں یا مقبوضہ کشمیر میں 8 ماہ سے جاری کرفیو بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی ہر روز نئی داستان رقم ہورہی ہے ،سعودی عرب ،متحدہ عرب امارات اوردیگر خلیجی ملکوں کی بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں ہندوتوا کے تعصب سے ٹوٹتی نظر آرہی ہیں۔کورونا وائرس اور بھارتی ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے کیےگئے عرب خواتین سے متعلق ٹوئٹ پر عرب بھڑک اٹھے ہیں ۔

گزشتہ سال اگست میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کو ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا گیا تھا، جس پر پاکستان نے احتجاج کیا تھا اور باورکرایا تھا کہ مودی سرکارکس حد تک مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔

پاکستان کے ساتھ دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کے باوجود یواے ای حکومت نے اس احتجاج کودرخوراعتنا نہیں سمجھاتھا۔ایسا ہی سعودی عرب کا معاملہ تھا،گزشتہ سال ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ مکمل کرکے بھارت گئے تو وہاں انہوں نے نریندرمودی کو اپنا بڑا بھائی کہا۔

محبتوں کے پیچھے خلیجی ملکوں کے اقتصادی مفادات تھے جبکہ بھارت کی لیبر جو ان ممالک میں کام کرتی ہے ۔ بھارت میں جب کورونا وائرس کی وبا پھیلی تو انتہاء پسند ہندوؤں نے الزام مسلمانوں پر عائد کردیا ۔

دوسری جانب عرب کواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ کے چناؤ پر بی جے پی لیڈر شدید تنقید کی زد میں ہے جبکہ خلیجی ملکوں کی رگ حمیت بھی پھڑکی ہے جبکہ بھارت کے علاوہ خلیج میں کام کرنے والے بعض ہندوؤں نےسوشل میڈیا پر سرِ عام سلمانوں کوکورونا کے حوالے سے نشانہ بنانا شروع کیا ہے تو سعودی عرب اور امارات کو بھی بھارتی تعصب کی سمجھ آئی ہے۔

