اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا پالیسی کی آڑ میں مودی سرکار مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے توئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ: “ہزاروں افراد کو بھوک/مصائب میں پھانسنے والی اپنی ناکام کورونا پالیسی کے خلاف ردعمل سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار کا جان بوجھ کرمسلمانوں کو نشانہ ستم بنانا ویسا ہی ہے جیساجرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ نسلی بالادستی کےنظریے ہندوتوا سے مودی سرکار کے گہرے تعلق کا یہ ایک اور ثبوت ہے”۔

The deliberate & violent targeting of Muslims in India by Modi Govt to divert the backlash over its COVID19 policy, which has left thousands stranded & hungry, is akin to what Nazis did to Jews in Gerrmany. Yet more proof of the racist Hindutva Supremacist ideology of Modi Govt.

