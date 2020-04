لانڈھی اسپتال اور سرکل کا نظام درست کیا جائے

Tweet on Twitter

Share on Facebook

مزدور رہنما عبدالستار نیازی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیسی لانڈھی سرکل اور لانڈھی اسپتال میں مریضوں کی صحت سے کھلواڑ بند کیا جائے لاک ڈاؤن کے نام پر سیکوڈ مزدوروں کی ادویات بند کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ انسانیت کی تذلیل کے مترادف ہے لانڈھی سرکل C M Oنے17 دن تک سرکل کو بند کر کے مریضوں کو ادویات سے محروم رکھا جو آجر اور اجیر کے کنٹری بیوش فنڈز میں خیانت اور کرپشن ہے C M O لانڈھی نے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات دینے سے انکار کردیا اور کہا کہ ادویات کا بجٹ نیں ہے 17 دن سرکل بند کرنے ادویات کی فراہمی بھی مریضوں کو نہیں کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ بجٹ پر ڈاکا ڈالا گیا ہے۔ یہی حالت لانڈھی اسپتال کی ہے M S لانڈھی اسپتال ڈاکٹر لاشاری اسپتال آنا بھی گوارا نہیں اگر آئے بھی تو 12 بجے بعد آتے ہیں لاک ڈاؤن کے بہانے مریضوں کو ادویات کی فراہمی بند ڈاکٹرز کا ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں ہم لاک ڈاؤن کے نام پر مریضوں کو ادویات سے محروم کرنے پر بھر پور احتجاج اور مزاحمت کرتے ہیں ہم کمشنر سیسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے نام پر مریضوں کو ادویات سے محروم کرنے آن کی زندگیوں سے کھیلنے پر C M O لانڈھی سرکل اور M S لانڈھی اسپتال کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بصورت دیگر مزدور تنظیمیں بھر پور احتجاج کریں گی ہم مالکان کی ایسوسی ایشن اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کو علاج معالجے اور ادویات فراہم کرنے سے انکار پر ماہ مارچ اور اپریل کا کنٹری بیوشن ادا نہ کریں۔