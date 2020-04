کراچی: سندھ حکومت نے 50 ہزار کورونا ٹیسٹنگ کٹس درآمد کرلیں ہیں۔

ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے تصدیق کردی ہے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نےکوروناکی50ہزارکٹس منگوانےکاوعدہ پوراکردیا، کورونا ٹیسٹنگ کٹس سندھ حکومت نےدرآمد کرلی ہیں جو کراچی پہنچ گئی ہیں۔

As committed & announced by #SindhGovt, fresh consignment of 50,000 #COVIDー19 tests have reached Karachi. These tests have been imported by Sindh Govt from the Corona Relief Fund & includes the tests as well as Swabs & VTMs necessary for carrying out the tests pic.twitter.com/flDI7M6Pbi

— SenatorMurtaza Wahab (@murtazawahab1) April 11, 2020