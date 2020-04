حکومت کا دیہاڑی داروں کو نوکری دینےکافیصلہ

وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت نےدیہاڑی داروں کودرخت لگانےکی مہم میں نوکری دینےکافیصلہ کیاہے،کرونا کازمانہ ہےاورپاکستان نئی راہیں کھوج رہاہے۔

عمران خان نے عوامی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسےدیہاڑی دار جن کے روزگار کورونا کی زدمیں آئےہیں،ان کے لیے حکومت نے 10 ارب درختوں کی تنصیب کا فیصلہ کیا ہے ، جس سے دیہاڑی دار کی زندگی ہی نہیں بلکہ کرہ ارض پربھی مثبت اثرات نمایاں ہونگے۔

Pakistan innovates in the time of COVID19. With daily wagers out of jobs, our govt is employing a number of them as part of the massive 10 Billion Tree Campaign – impacting lives and the planet positively at the same time. Every initiative counts. pic.twitter.com/3ajFP7lFNT

