نئی دلی: بھارت میں کورونا وائرس کے پیش نظر جاری لاک ڈاؤن کے دوران شیر سڑک پر نکل آیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شیئر کی گئی اس وڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیر خالی سڑک پر اطمینان کے ساتھ چہل قدمی کر رہا ہے۔

Another night at Ambardi, Gir.

It’s not Corona virus that is searching for u on the roads, something bigger is on the prowl.

Stay home stay safe🙏

( credit- Keval Patel) pic.twitter.com/gIzk7sl2EI

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 6, 2020