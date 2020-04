پرائم منسٹرکورونا ریلیف فنڈ قائم، اکاؤنٹ نمبر جاری

عالمی وبا کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم کورونا ریلیف فنڈ قائم کردیا گیا۔

سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ کورونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے کورونا وائرس ریلیف فنڈ قائم کردیا گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اس فنڈمیں لوگ عطیات جمع کروائیں تاکہ لاک ڈاؤن کے متاثرین کے امداد کی جائے۔

وزیراعظم نے کورونا ریلیف فنڈ کا اکاؤنٹ نمبر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ نیشنل بینک کراچی کی مرکزی برانچ میں ریلیف فنڈ کا اکاؤنٹ کھولا گیا ہے۔

Send your tax deductible donation to Acc. No. 4162 786 786 National Bank of Pakistan Main Branch Karachi. Complete account information and transfer instructions are available at https://t.co/CRL0erEk3Z

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 1, 2020