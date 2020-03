لاہور: پاکستان میں کورونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 7 تک پہنچ گئی ،پنجاب میں کورونا وائرس سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی۔

پنجاب کی ویزر صحت یاسمین راشد نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں بتایا کہ کورونا وائرس کا شکار 57 سالہ افراسیاب میو اسپتال میں دم توڑ گیا جس کے بعد ملک میں کورونا سے ہلاک افراد کی تعداد 7ہوگئی ۔

Unfortunately, a #COVID19 Patient Afrasiyab, aged 57, who was admitted in Mayo Hospital, lost his life today. These are indeed difficult times for the whole country. Only way we can fight this pandemic is by staying indoors and following the precautionary measures.

