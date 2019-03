فواد چوہدری نے بالی ووڈ اداکارہ کی بولتی بند کردی

وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر’بڑک‘ مارنے والی بالی ووڈ اداکارہ کی دھلائی کردی۔ انہوں نے پریتی زنٹا کواصل تصویر دکھا دی۔

بالی ووڈ کی اداکارہ پریتی زنٹا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کردہ ایک پیغام میں دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی پائلٹ نے پاک فضائیہ کا ایف -16 طیارہ گرا د یا ہے۔

وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے بالی ووڈ اداکارہ کو نام لیے بغیر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بالی ووڈ والوں کا سب سے بہترین کام یہ ہوگا کہ وہ ہر اس معاملے میں اپنی ناک نہ گھسیڑیں جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

انہوں نے مؤقف اپنایا کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنا اسکول بھی مکمل نہیں کیا اور انہیں انتہائی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔

وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں بالی ووڈ اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جنگیں اتنا سنجیدہ موضوع ہیں کہ ان پر ایسے جوکرز کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جو قسمت کے بل بوتے پر ’سلیبریٹیز‘ بن جاتے ہیں۔

Best thing #Bollywood walas can do is stop poking nose in issues beyond their understanding,majority of them haven’t even finished their School, they lack ken of very basic issues. Wars are too serious a business to be discussed by jokers who became celebrities by stroke of luck https://t.co/ReRKLdLIC7

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 1, 2019