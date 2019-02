بھارتی طیارے مار گرانے والے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی قوم کی آنکھ کا تارا

پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر 2 بھارتی طیاروں کو مار گرانے والے پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر محمد حسن صدیقی پوری قوم کی آنکھ کا تارا بن گئے ہیں۔

پلوامہ حملے اور گزشتہ روز کی در اندازی کے بعد مودی سرکار کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہوگئی تھی، طاقت کے نشے میں چْور بھارتی فضائیہ نے آج پاکستان کی فضائی حدود میں گھسنے کی کوشش کی تو انہیں ایسا نقصان ہوا کہ اب بھارت میں جنگ جنگ کے بجائے امن کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں۔

بدھ کی صبح پاک فضائیہ نے پاکستانی حدود میں گھسنے والے دوبھارتی طیاروں کو مارگرایا جن میں سوار2 بھارتی پائلٹس ہلاک ہوگئے جب کہ ایک پائلٹ کو گرفتار کرلیا گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جہاں اس کارروائی کے ذریعے دشمن کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھادی وہیں قوم کی سر بھی فخر سے بلند کردیا۔

بھارتی طیاروں کو تباہ کرنے والے شاہینوں میں سے ایک اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی بھی ہیں جو اب قوم کی آنکھ کا تارا اور فخر کا نشان بن گئے ہیں۔

میڈیا کے مطابق اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے بھارتی مگ 21 طیارے کو تباہ کرکے بھارتی غرور کو ملیا میٹ کردیا ہے،

بھارتی طیارہ گرانے والے اسکواڈرن لیڈر محمد حسن صدیقی ولد محمود علی کا تعلق کراچی سے ہے۔

اہل علاقہ کے مطابق محمد حسن صد یقی نے عثمان پبلک اسکول سے میٹرک کا امتحان پا س کیا ہے اور امتیازی نمبروں سے انٹر کرنے کے بعد پاک فضائیہ میں کمیشن حاصل کیا۔

