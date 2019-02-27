اسکواڈرن لیڈر حسن علی عثمان پبلک اسکول کا سابق طالب علم،

از منیرعقیل انصاری -
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کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہونے کی ناپاک جسارت کرنے والے بھارتی سورما اور طیارے کو مار گر انے والا اسکواڈرن لیڈر حسن علی ولد محمود علی، جماعت اسلامی کراچی کے عثمان پبلک اسکول کیمپس 2 کا ہونہار طالب علم تھا،

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