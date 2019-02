بھارت کی پھر دراندازی، پاک فوج نے دو طیارے مارگرادیے

بھارتی فضائیہ کی دوبارہ دراندازی پر پاکستان کی فوج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دونوں طیاروں کو ماگرادیا جب کہ پائلٹ کو بھی گرفتار کرلیا۔

پاکستان دفتر خارجہ اور پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے طیاروں کو مار گرانے تصدیق کردی ہے۔

#Pakistanstrikesback #PAF undertook strikes across LoC from Pakistani airspace. Sole purpose of this action was to demonstrate our right, will and capability for self defence. We do not wish to escalate but are fully prepared if forced into that paradigm#PakistanZindabad

— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) February 27, 2019