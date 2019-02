ٹوئٹر پر ‘پاک آرمی زندہ باد’ دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

پاکستان کے بھارت کو بھرپور اور مؤثر جواب کے بعد سوشل میڈیا پر تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی تصاویر تیزی سے وائرل ہورہی ہیں اور ‘پاکستان آرمی زندہ باد’، ‘پاکستان اسٹرائیکس بیک’ اور ‘پاکستان ایئرفورسز ہمارا فخر’ کے نام سے ہیش ٹیگ دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں۔

سوشل میڈیا پر پاکستان فورسز کے خوب چرچے ہیں اور ٹوئٹر صارفین کی جانب سے مختلف تصاویر کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا جارہا ہے۔

دنیا بھر میں #PakistanArmyZindabad، #PakistanStrikesBack اور #PakistanAirForceOurPride ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں جس میں اب تک ہزاروں افراد اپنی رائے کا اظہار کرچکے ہیں۔

ٹوئٹر صارف حسنین شاہ نے دو تصاویر شیئر کیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کے 6 درخت بھارت کے دو لڑاکا طیاروں کے برابر ہے۔

ظفر محمود نامی ٹوئٹر صارف نے لکھا کہ اگر آپ کا بولر یا جہاز لائن کراس کرے گا تو اس کا نتیجہ یقیناً سرپرائز ہوگا۔سدرہ نامی ٹوئٹر صارف نے عالمی میڈیا پر شہ سرخیاں بننے والی خبروں کے تراشے شیئر کیے اور لکھا کہ اسے سرجیکل اسٹرائیک کہا جاتا ہے جسے ہر کوئی بیان کرتا ہے۔

#PakistanArmyZindabad this is called surgical strike, which can be explained by everyone. pic.twitter.com/allB35lOf9

— @Sidra42 (@Sidra422772) February 27, 2019