پروٹوکول کیخلاف شہری کا احتجاج،صدر مملکت نے مقدمے کو مضحکہ خیر قرار دے دیا

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پروٹوکول کے خلاف احتجاج پر پولیس مقدمے کو مضحکہ خیر قرار دے دیا۔

صدر مملکت نے اپنی ٹوئٹ میں کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے پروٹوکول پر احتجاج کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ مضحکہ خیز ہے اور جب عوام کو مشکلات ہوں گی تو ایسا ہی رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔

FIR against the person protesting against security is ridiculous. When people are inconvenienced they do react.

