بھارتی قیادت بصیرت سے عاری ہے،وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نےامن مذاکرات کی دعوت ٹھکرانے پر بھارتی قیادت کو بصیرت سے عاری قراردے دیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ بھارت کے منفی جواب پر مایوسی ہوئی ، بھارت کو امن مذاکرات کی دعوت دی تھی ، بھارت نے منفی ردعمل کا اظہار کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ اپنی پوری زندگی میں نے چھوٹی سوچ والے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہوتے دیکھا ہے،بڑے عہدے پر بیٹھے چھوٹے شخص کی سوچ چھوٹی ہی رہتی ہے ،یہ لوگ بصارت سے عاری اور دور اندیشی سے یکسر محروم ہوتے ہیں۔

Disappointed at the arrogant & negative response by India to my call for resumption of the peace dialogue. However, all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 22, 2018